Emergenza sangue: al Perrino stop di 48 ore per gli interventi programmati

BRINDISI - Negli ultimi giorni è stata registrata una presenza minima di volontari, che ha causato una brusca riduzione delle scorte. Per questo la dottoressa Antonella Miccoli, responsabile del Centro Trasfusionale del Perrino, ha rivolto un personale appello con un veloce passaparola.

"Per poter garantire le urgenze - spiega - abbiamo sospeso per le giornate di oggi e domani gli interventi programmati che riguardano soltanto pazienti con gruppo sanguigno Zero Rh positivo e negativo. Al nostro appello - continua - stamattina hanno già risposto trenta donatori tra militari della Brigata Marina e della Guardia di Finanza e singoli cittadini, che voglio ringraziare per questo atto di grande solidarietà. A queste donazioni vanno aggiunte altre 17 unità raccolte a Ostuni grazie al contributo dell'Avis".

I donatori, abituali e non, possono presentarsi già domani nel Centro dell’ospedale Perrino, oppure prenotare per i prossimi giorni chiamando il numero 0831 537274.