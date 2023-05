Brindisi piange Giampiero Pennetta, una vita tra politica e sociale

BRINDISI - Si è spento oggi, venerdì 26 maggio 2023, all'età di 75 Giampiero Pennetta, volto molto noto a Brindisi, attivo in politica e nel sociale. Pennetta negli ultimi anni ha affrontato a testa alta alcuni problemi di salute. La città piange un suo cittadino illustre, che ha ricoperto anche la carica di presidente del Consiglio comunale durante la seconda avventura dell'ex sindaco Domenico Mennitti, dal 2009 al 2011. Un passato vicino alla Democrazia Cristiana, durante la Seconda Repubblica era tra le file del centro-destra: durante la Giunta di Mimmo Consales è stato consigliere comunale. Il suo nome, comunque, è legato all'ambito sociale, in particolar modo alla cooperativa Ferrante Aporti. Sulla sua bacheca Facebook sono in molti a esprimere il proprio cordoglio. Mimmo De Michele, assessore allo Sport della Giunta Mennitti, quando Pennetta era presidente del consiglio ha dedicato all'amico un ritratto affettuoso, riportato di seguito.

" volte ricevi notizie che mai vorresti sentire, quelle telefonate che ti gelano il cuore. E tu, Giampiero mio, nonostante i suoi 'capricci', lo avevi davvero tanto grande il tuo cuore! Sei stato un grande uomo, un grande imprenditore, un grande politico (orgogliosamente nostalgico della Prima Repubblica), bravo e lungimirante, al quale tanta gente, tanti amici, devono esserti riconoscenti a vita, perché hai solo dispensato bene ed affetto. Ma tu per me, caro Giampi, come affettuosamente ti chiamavo, sei stato molto di più: indimenticabili i nostri discorsi politici, le nostre lunghe sedute di consiglio comunale. Quando arrivavi (spesso in ritardo) e mi dicevi 'avvoca'! Su sta delibera interveniamo?'. Oppure 'dove prenoto per pranzo?'. Avevi la capacità, in cinque minuti, di intervenire su qualsiasi argomento oggetto di deliberazione consiliare, perché eri un grande conoscitore non solo della materia economico-contabile, ma soprattutto dei veri problemi di questa città Quel sociale a cui hai dedicato gran parte della tua vita. Quanti consigli mi hai dato, quante discussioni abbiamo avuto anche quando ero assessore e tu presidente del Consiglio comunale. Quante telefonate, anche 15 giorni fa, quando ti dissi che eri un leone e che presto avremmo rifatto uno dei nostri bellissimi pranzi".