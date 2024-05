La piscina comunale Sant'Elia in vendita: si torna al punto di partenza

BRINDISI - Il Comune di Brindisi mette in vendita la piscina di via Ligabue, al rione Sant'Elia. L'ok all'alienazione dell'immobile arriva dalla Giunta presieduta dal sindaco Marchionna, sulla base di una relazione a firma dell'assessore al Bilancio, Livia Antonucci. In una sorta di gioco dell'oca, si torna al mese di agosto 2020, quando l'Amministrazione Rossi pubblicò un primo avviso per la privatizzazione dell'impianto. La gara, però, andò deserta. Stessa cosa accadde nel dicembre 2021, quando fu pubblicato un secondo avviso pubblico per l'alienazione.

Successivamente, tra la stessa Amministrazione Rossi e quella attuale, sono state avviate varie procedure per l'affidamento della struttura. Tutte sono state snobbate. L'ultimo flop risale allo scorso settembre, quando nessuno, per l'ennesima volta, si è fatto avanti per la gestione della piscina, nonostante l'innalzamento, rispetto al bando precedente, da 17.015 euro a 55 mila euro, della somma per il ripristino dell'immobile, da scomputare dai canoni a carico del gestore.

Va infatti ricordato che l'impianto necessita di un importante intervento di restyling, a seguito di un raid vandalico perpetrato nel novembre 2022 e di una seconda incursione avvenuta lo scorso agosto. La piscina è praticamente in stato d'abbandono da luglio 2020, quando si interruppe la gestione della Marimisti, che se ne prendeva cura dal 2011. Poi i tentativi di alienazione e quelli di affidamento andati a vuoto, fino a questa nuova procedura per l'alienazione. In sostanza, si torna al punto di partenza.

La speranza è che l'infinito stallo trovi una via d'uscita. Se lo augurano, in primis, le famiglie dei tanti agonisti che sono costretti a fare la spola con altri comuni della provincia per coltivare la passione per il nuoto, a costo di grossi sacrifici.

