Master "Port City School": presentazione con il viceministro Bellanova

BRINDISI - Sarà presentato sabato 18 dicembre alle ore 11, nella ex sala comitato della sede di Brindisi di AdSpmam di Brindisi, il master di alto livello “Port City School. Per un buon governo e gestione delle città porto”, che si terrà nella città-porto di Brindisi. Il percorso didattico di alto profilo sarà avviato nella prossima primavera e avrà durata annuale. Le lezioni, tenute da docenti provenienti dal mondo delle istituzioni, delle accademie, del mondo professionale ed esperti di livello nazionale e internazionale, si terranno prevalentemente nella sede di Brindisi di AdSpmam e anche in altre strutture del territorio brindisino.

Interverrann: la viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova, l’assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Delli Noci e il capo di Gabinetto del presidente della regione Puglia, Claudio Stefanazzi. Il master sarà presentato da Ugo Patroni Griffi, presidente AdSpmam, Tiziana Brigante, vicesindaco di Brindisi, Gianfranco Dioguardi della fondazione Dioguardi, Letizia Carrera di UniBa e Sum City School Bari, Giovanni Lagioia, UniBa e Port City School Brindisi, Antonio Trampus della Ca’ Foscari e Port City School Venezia, Gianluca Bozzetti, consulente AdSpmam, Silvia Sivo della fondazione Dioguardi, Francesco Maggiore della fondazione Dioguardi, Antonio D’Amore, presidente della Camera di Commercio di Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, presidente Confindustria Brindisi e Giuseppe Danese, presidente Distretto Nautico Pugliese. L’incontro sarà tenuto nel pieno rispetto delle normative di contrasto al Covid-19.