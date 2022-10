Brindisi, nel porto c'è The World, la nave da crociera per super ricchi

BRINDISI - E' ormeggiata presso Costa Morena The World, la nave da crociera "dei super ricchi". Dal 12 ottobre e sino a domani, 14 ottobre, i 160 passeggeri in transito e i 292 componenti dell'equipaggio sono in giro, alla scoperta di Brindisi, delle sue bellezze storico architettoniche ed enogastronomiche. Dai suoi lussuosi ponti, in questi giorni, sbarcano alcuni fra gli uomini più facoltosi del pianeta con le proprie famiglie.

La The World batte bandiera delle Bahamas ed è lunga 197 metri, larga 30, con 12 ponti e può ospitare 1.200 passeggeri. Ma a bordo non ci sono mai più di "250 condòmini". Non è una normale nave da crociera, ma un condominio galleggiante, con 165 appartamenti che variano dai 100 ai 300 mq. A bordo ci sono quattro ristoranti con chef di alto livello, negozi, stanze da biliardo e simulatori di golf, centri fitness, campi da tennis, pista di jogging, centri benessere, due piscine, la Clinique La Prairie che offre trattamenti orientali, una biblioteca, il cinema, il teatro e un grande bar per gli aperitivi al tramonto.

La nave segue sempre itinerari ricchi di fascino, facendo il giro del mondo ogni due anni. "L’arrivo della mega nave – commenta il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi - è un’occasione per valorizzare l'intero territorio. Non si tratta di una visita 'mordi e fuggi', ma di una permanenza che dà il tempo ai turisti, oltre che di vedere la città, anche di esplorare il territorio e di conoscerne le tante opportunità che esso offre".