Marchionna: "Eventi natalizi: scusate per il ritardo, ma ci faremo perdonare"

BRINDISI - Mentre in giro per Brindisi gli operai sono alle prese con i primi preparativi per addobbi e luminarie natalizie, presso il Comune viene presentato il calendario degli eventi. Il sindaco Giuseppe Marchionna ci tiene a scusarsi con la cittadinanza per il ritardo, ma promette che "ci faremo perdonare". Anche l'assessore alle Attività produttive, Luciano Loiacono, è sulla stessa linea del primo cittadino. Le dichiarazioni dei due sono accompagnate da quelle del vice sindaco Massimiliano Oggiano. La conferenza stampa si è svolta oggi, giovedì 7 dicembre 2023, presso la sala "Mario Marino Guadalupi". Sul filo del rasoio, dunque: l'8 dicembre è domani, altri Comuni si sono organizzati per tempo. Però già stasera si comincia, con il presepe vivente (zona Patri, nei pressi della Questura). Oggiano, su questo argomento, ha insistito sulla volontà di dar lustro alla tradizione. L'iniziativa è partita da un commerciante del centro che ha incontrato disponibilità da parte del proprietario del terreno.

Il sindaco Marchionna ha esordito subito scusandosi per il ritardo - ha ripetuto il concetto tre volte - e ha spiegato che ciò è dipeso dall'assestamento di bilancio, approvato il 28 novembre scorso. I tempi sono stati ristretti per reperire le somme necessarie per questo Natale brindisino 2023. Comunque, ha aggiunto il primo cittadino, siamo in tempo per l'Immacolata. "Siamo rammaricati per questo ritardo, cercheremo di farci perdonare dai brindisini o, in alternativa, ci proporremo per l'indulgenza". Marchionna, dopo tale motto di spirito, ha aggiunto: "Registriamo una risposta positiva da parte delle aziende. Sono una decina quelle che si sono proposte, per una somma che si aggira intorno ai 50 mila euro".

Per il primo cittadino c'è stata una "risposta convinta da parte del mondo produttivo della città, il riscontro è significativo. Speriamo che questo sia un punto di svolta nei rapporti". Il sindaco ha quindi sciorinato le accortezze dell'Amministrazione per far immergere la città nell'atmosfera natalizia. Le luminarie quest'anno interesseranno tutti i corsi principali del capoluogo. Alla confluenza dei corsi ci sarà un grande albero di Natale (alto 15 metri e largo 4). Un altro, alto 7 metri, verrà installato a Villaggio Pescatori, alla base della scalinata. Poi ci sarà il Capodanno in piazza Mercato, con varie band. L'iniziativa è da rifinire nel dettaglio. Il Concerto di Capodanno è previsto per il 2 gennaio.

La parola è passata quindi all'assessore Loiacono, che ha descritto nel dettaglio luminarie e addobbi. Anche gli alberi saranno "vestiti a festa": in piazza Vittoria le palme saranno arricchite da luci varie. Queste non saranno smontate alla fine del periodo natalizio, ma saranno permanenti. Anche le palme sul lungomare saranno abbellite con illuminazioni. Nel centro saranno installati diversi proiettori che coloreranno non solo gli arbusti. Per quanto riguarda piazza Duomo - ha aggiunto Loiacono - l'attuale Amministrazione ha ritenuto che il mapping dello scorso anno debba essere riproposto anche per il Natale 2023, ovviamente aggiornato. Infine, per il mercatino di piazza Cairoli, l'assessore ha spiegato che in queste ore è stata presentata una manifestazione di interesse.

Ricapitolando: l'Amministrazione si è scusata per il ritardo della presentazione, ma è ottimista sull'apprezzamento della cittadinanza, cui spetta l'ultima parola. Da qui al 6 gennaio si capirà se i brindisini - e, spera l'Amministrazione, anche i visitatori da altri paesi - avranno apprezzato questo Natale 2023.