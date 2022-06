Caritas diocesana e Migrantes Brindisi insieme per la "Casa degli Aquiloni"

BRINDISI - Domenica 26 giugno, alle ore 20, nel Chiostro di San Benedetto a Brindisi, avrà luogo la presentazione del progetto “Casa degli Aquiloni”, nato dalla collaborazione tra la Caritas diocesana di Brindisi-Ostuni e l’associazione Migrantes Brindisi e finanziato in parte con i fondi dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica. Il progetto vuole provare a dare delle risposte concrete all’emergenza abitativa che coinvolge tanti migranti, partendo da un’esperienza di accoglienza e condivisione già in atto dal 2017 a cura dell’associazione Migrantes, quella appunto della Casa degli Aquiloni.

Una serata di festa in un clima familiare, un viaggio nelle storie narrate dai protagonisti e accompagnato dal linguaggio universale della musica popolare in cui la distanza di secoli e luoghi viene annullata, come per incanto, ritrovando ancora una volta nuova e fresca vita grazie alla voce di Rachele Andrioli ed alla fisarmonica di Rocco Nigro. Due giovani autori e interpreti di fama internazionale che lavorano a una proposta innovativa, tra un ben radicato tratto salentino e una dimensione nuova, tra “world music” e nuove “sensibilità musicali”.

Il programma prevede una successione di arie popolari, di omaggi a voci femminili e di brani inediti, dalla musica tradizionale del Sud Italia alla canzone popolare italiana e del mondo. Nel corso della serata sarà possibile visitare la mostra fotografica “Bianco e nero: una storia a colori”.