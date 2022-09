Autismo, la Capitaneria di porto nel progetto di sensibilizzazione "Leonardo"

BRINDISI - Si è svolta venerdì scorso 9 settembre, presso la sede della Capitaneria di porto di Brindisi, alla presenza del comandante, il capitano di Vascello Fabrizio Coke, un’iniziativa di sensibilizzazione riguardo le patologie dello spettro autistico, promossa dall’associazione rotariana F.R.A.C.H. (Fellowship of Rotarians who Appreciate Culturale Heritage) e dal Rotary Club Brindisi “Appia Antica”. L’associazione F.R.A.C.H. ha come mission la promozione dell’arte e delle attività culturali come strumenti e veicoli di rinascita per la salute, mentale e fisica.

Proprio il periodo di rinascita per eccellenza, il Rinascimento, è stato al centro di questa iniziativa, rientrante nell’ambito del progetto “Leonardo”, promosso dalla F.R.A.C.H. per tenere i riflettori accesi sull’autismo e che prende ispirazione dall’icona rinascimentale per eccellenza, Leonardo da Vinci. Tale progetto racchiude una serie di iniziative finalizzate a fornire supporto ed aiuto in favore delle persone con patologie legate allo spettro autistico ed alle loro famiglie ed il Rotary Club Brindisi “Appia Antica”, presieduto da Francesca Pennetta, è stato scelto a tale scopo quale referente locale per la promozione della consapevolezza sull’autismo, con l’intento di favorire lo sviluppo di una forte e costante sensibilità in materia, che, attualmente, vede il suo culmine nella “Giornata mondiale dell’autismo”, istituita nel 2007 dalle Nazioni Unite.

Lo spirito rinascimentale che caratterizza tutto il progetto, la cui ideazione, curatela e regia sono a cura di Antonetta Pignatelli Palladino, socia F.R.A.C.H, è stato trasmesso anche grazie agli abiti, realizzati dalla casa di moda “Maria Antonietta Calò”, indossati dalle studentesse dell’Istituto “Morvillo Falcone”, presenti per l’occasione presso la sede della Capitaneria di porto di Brindisi e da Daniela Rizzi, vincitrice del progetto “Leonardo” pro autismo, realizzato a Roma nel maggio scorso ed ospite dell’incontro.

All’iniziativa ha, inoltre, preso parte Giovanna Mastrotisi, presidente internazionale F.R.A.C.H., la quale ha presentato la petizione finalizzata ad istituire, presso l’Onu, per il tramite dell’Oms e dell’Unesco, il decennio mondiale dell’autismo. L’incontro è culminato nella donazione al comandante Coke di una pianta di bamboo, nota per i suoi eccipienti naturali che prevengono la formazione della sindrome autistica nelle mamme in gravidanza, la quale è stata piantumata nel cortile della Capitaneria di porto di Brindisi, a duraturo ricordo dell’iniziativa e quale monito a mantenere costante l’attenzione su questa tematica.