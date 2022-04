Brindisi: pronto il nuovo presidio del 118 al quartiere Casale

Pronto il presidio del 118 del Casale, che "rappresenta uno strumento indispensabile per i i cittadini, anche quelli dell'area limitrofa. Grazie all'intervento della nostra Amministrazione, oggi quel presidio è attivo e si trova in una postazione consona che restituisce sicurezza agli operatori e dignità a tutti", afferma il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, in una nota.

La nuova postazione è pronta: ieri, lunedì 4 aprile, sono terminate le operazioni di allestimento ed è già tutto attivo all'interno della scuola Calò, in via Primo Longobardo, al servizio della cittadinanza 24 ore al giorno.

Prosegue Rossi: "Ringrazio chi ha reso possibile la buona riuscita del nuovo insediamento: il direttore generale dell'Asl Flavio Roseto, il direttore del 118 Massimo Leone, i tecnici di Comune e Multiservizi, e un ringraziamento particolare va alla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Casale Mariavittoria Caprioli per aver messo a disposizione i locali della scuola. Sono orgoglioso del lavoro svolto per migliorare questo servizio che tutela la vita".