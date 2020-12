Brindisi e provincia: nel 2020 sono 21 le denunce di scomparsa, 17 per minori

BRINDISI - Secondo i riscontri regionali, la Puglia è al settimo posto in Italia come numero di denunce di scomparsa, con una percentuale pari al 6 percento circa dell’intero territorio nazionale. Nel 2019, la provincia di Brindisi, ha registrato 40 denunce di persone scomparse. In 5 casi si è riusciti a rintracciare lo scomparso, in un caso il ritrovamento è avvenuto dopo che la persona scomparsa si era tolta la vita. Di queste 40, in 34 casi hanno riguardato minori stranieri non accompagnati, che si sono allontanati dai centri di accoglienza a cui erano stati affidati. E il dato del 2020 è in crescita rispetto al 2019: 21 denunce di persone scomparse, che in 17 casi hanno riguardato minori stranieri non accompagnati. In 5 casi, alla denuncia di scomparsa è seguito il ritrovamento.

E' quanto emerso nella riunione organizzata questa mattina, 11 dicembre, dalla prefettura di Brindisi, in occasione della giornata nazionale delle persone scomparse che si celebra in Italia in 12 dicembre, In videoconferenza con i comandi delle forze di polizia e gli enti maggiormente coinvolti nelle operazioni di rintraccio, Il confronto è stato finalizzato ad avviare le interlocuzioni propedeutiche all’aggiornamento della vigente pianificazione territoriale volta a favorire le attività di ricerca delle persone scomparse. Si è voluto fornire, in tal modo, un segnale concreto di vicinanza delle istituzioni a tutti coloro che vivono o hanno vissuto in prima persona il dramma della scomparsa di una persona cara, ribadendo l’attenzione della prefettura e delle forze dell’ordine sulla tematica della ricerca delle persone scomparse, in particolare per quanto concerne i minori, gli individui con difficoltà psico-fisiche e gli anziani affetti da malattie neurodegenerative. La riunione è stata anche l’occasione per monitorare e comprendere l’entità del fenomeno nel contesto provinciale, dove, degno di rilievo è il fenomeno degli allontanamenti dei minori stranieri non accompagnati dai centri di accoglienza a cui vengono affidati.