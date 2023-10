Brindisi e provincia ricordano i propri marinai caduti in mare: la cerimonia

BRINDISI - L’Associazione nazionale marinai d’Italia (Anmi) di Brindisi, in occasione del 60esimo anniversario della sua fondazione, ha previsto per domenica 8 ottobre la cerimonia in onore dei caduti del mare di Brindisi e Provincia, presso il monumento Anmi, sito in via Sant’Angelo - largo Caduti del Mare, donato da Anmi Brindisi alla città nel 1988.

Alla cerimonia di commemorazione dei caduti del mare e la deposizione della corona prenderanno parte autorità militari, civili e religiose, oltre a vari gruppi Anmi e Assoarma provenienti dalla provincia. La corona, benedetta dall'arcivescovo Giovanni Intini, sarà portata e deposta da due soci anziani di Anmi Brindisi.

Durante i vari momenti commemorativi, gli studenti dell'istituto comprensivo Santa Chiara a indirizzo musicale suoneranno l'Inno Nazionale della Repubblica italiana, un sottofondo musicale durante la deposizione della corona, e al termine della Cerimonia l'inno europeo "Inno alla gioia", che accompagnerà gli invitati verso la Chiesa Spirito Santo per la celebrazione eucaristica.

La cerimonia sarà condotta in collaborazione con la Brigata Marina San Marco. La data dell'8 ottobre coincide inoltre con l'inaugurazione del Monumento ai Caduti del Mare di Brindisi e Provincia costruito dai soci Anmi e donato alla città di Brindisi nel 1988.