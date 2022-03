Pubblicata la manifestazione di interesse per l'accoglienza di cittadini ucraini

BRINDISI - La prefettura di Brindisi comunica che sul suo sito istituzionale è stato pubblicato, in data odierna (venerdì 18 marzo 2022), l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza in favore di cittadini ucraini, che giungono sul territorio provinciale a causa degli eventi bellici in corso in Ucraina. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 28 marzo 2022. E' stata pubblicata anche la documentazione correlata, cui gli enti e/o associazioni potranno fare riferimento.