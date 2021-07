Musica, ecco fino a quando si potrà suonare a Brindisi in estate

Pubblicata l'ordinanza sindacale. L'orario cambia in base alla zona: limite differente per la litoranea e per il centro abitato

BRINDISI - E' stata emessa l'ordinanza sindacale numero 24/2021 per disciplinare gli orari e le modalità di diffusione sonora e musicale in deroga per il periodo estivo, valida sino al 12 settembre 2021, salvo superiori disposizioni legate all'emergenza sanitaria.

Per le manifestazioni di intrattenimento musicale dal vivo organizzate dai gestori dei pubblici esercizi già esistenti o autorizzati nel territorio comunale di Brindisi e per tutte le altre attività inserite e non nel calendario delle iniziative stagionali del cartello estivo, è consentita la deroga alla legge regionale numero 3/2002 con riferimento alla diffusione sonora all'esterno ed all'interno delle attività, come di seguito:

Venerdì, sabato e vigilie infrasettimanali

Limitatamente ai giorni di venerdì e sabato comprese vigilie e festività infrasettimanali lungo tutta la costa extraurbana (litoranea): fino alle ore 02.00 del giorno successivo; nel centro urbano e zone rurali del territorio: fino alle ore 01.00 del giorno successivo.

Da domenica a giovedì

Limitatamente ai giorni dalla domenica al giovedì: fino alle ore 01.00 del giorno successivo lungo tutta la costa extraurbano (litoranea); fino alle ore 00.00 del giorno successivo nel centro urbano e zone rurali del territorio.