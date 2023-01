Aiuti fasce deboli: pubblicato avviso per la richiesta di contributi per l’affitto

BRINDISI - È stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione di contributi integrativi per i canoni di locazione delle abitazioni, a sostegno delle fasce deboli. Possono partecipare all'avviso pubblico i nuclei familiari residenti nel Comune di Brindisi che abbiano conseguito nel 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo di euro 13.405,08 oppure non superiore all'importo di euro 15.250,00. Il bando e tutta la documentazione sono scaricabili online dal sito del Comune di Brindisi www.comune.brindisi.it o si possono ritirare in formato cartaceo presso il settore Patrimonio di Palazzo di Città in piazza Matteotti dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30.

Tutta la documentazione richiesta va presentata entro le ore 14 del 17 febbraio 2023 presso l’ufficio Protocollo del Comune di Brindisi oppure spedita a mezzo raccomandata al Signor Sindaco del Comune di Brindisi, o per via telematica mediante un indirizzo personale di posta elettronica certificata (pec) o di un proprio delegato alla trasmissione, all'indirizzo pec: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.

In caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 10 giorni sull’albo pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni. Successivamente si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relative ai ricorsi accolti e si provvederà alla elaborazione della graduatoria definitiva e non sarà più possibile apportare modifiche e correzioni.