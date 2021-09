Puliamo il mondo, grandi e piccoli "bonificano" parco Busicchio

BRINDISI - Sabato 25 settembre si è svolta a Brindisi l’iniziativa nazionale di Legambiente “Puliamo il

Mondo”. Il luogo prescelto è stato il parco Buscicchio e l’organizzazione è stata condivisa, come ogni anno,

con l’amministrazione comunale di Brindisi e grazie al contributo determinante della cooperativa

"Legami di Comunità", che gestisce attività nel parco e dell’istituto scolastico comprensivo Sant’Elia – Commenda, della Croce Rossa e di Ecotecnica. Erano presenti l’assessore comunale con delega per i parchi Oreste Pinto, don Mimmo Roma in rappresentanza dell’Arcivescovo Domenico Caliandro e durante lo svolgimento dell’iniziativa sono giunti anche il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, il presidente regionale Ruggero Ronzulli e la direttrice regionale dell’associazione Daniela Salzedo.

Un folto gruppo di studenti di scuola elementare e di scuola media ha donato al parco disegni e lavori dedicati soprattutto alla raccolta differenziata ed ha partecipato alle attività di raccolta ed a quelle di educazione ambientale realizzate da Ecotecnica. "Puliamo il Mondo - afferma Doretto Marinazzo, presidente circolo “Tonino Di Giulio”, Legambiente Brindisi - è stato anche l’occasione per sostenere l’impegno dei giovani della cooperativa 'Legami di Comunità' e per evidenziare problematiche e potenzialità di un parco che sempre più deve essere punto di aggregazione in un quartiere, Sant’ Elia, che ha bisogno di vedere incrementare le aree verdi, le strutture sportive presenti nel parco ed i servizi commerciali e non la densità abitativa legata a nuovi insediamenti edilizi."