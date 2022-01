Piano urbano della mobilità sostenibile: parola ai cittadini

BRINDISI - Il Comune di Brindisi sta redigendo il piano urbano di mobilità sostenibile (Pums), un importante strumento di pianificazione della mobilità che mette insieme le azioni già realizzate, quelle in corso e ne programma di nuove, con un orizzonte di medio (2026) e lungo (2031) termine. È necessario il contributo dei cittadini per conoscere le abitudini, le opinioni e i

bisogni dei cittadini in modo che il piano sia ispirato e tenga conto delle loro esigenze.

Da novembre è possibile partecipare compilando un questionario online in forma strettamente anonima. “L’appello ai cittadini - spiega l’assessore ai trasporti Elena Tiziana Brigante - è quello di partecipare dando il proprio contributo affinchè il piano sia uno strumento realmente efficace e che risponda alle loro esigenze”.