Il questore Rossi ritorna a donare il sangue insieme ai suoi collaboratori

BRINDISI - E’ ormai un donatore abituale il questore di Brindisi, Ferdinando Rossi, che questa mattina, sabato 20 marzo 2021, si è presentato nel centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino, accompagnato dai suoi collaboratori. Per lui la donazione deve essere un atto ordinario, un dovere nei confronti di chi ne ha bisogno ogni giorno, come aveva già dichiarato altre volte nel corso del 2020. E questa volta con lui hanno donato anche il capo e il vicecapo di gabinetto e l’ispettore dello stesso ufficio.

“La fidelizzazione dei donatori è fondamentale per garantire continuità nel nostro servizio – ha detto Antonella Miccoli, direttore facente funzione del centro. E’ rassicurante sapere che molte persone ritorneranno a donare, per questo ringraziamo Ferdinando Rossi, e i suoi collaboratori, per il sostegno costante che danno alla comunità”. Al Trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto, con tutte le misure previste dai protocolli a tutela di operatori e utenti. Si può donare dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 prenotando al numero 0831 537274, utile anche per effettuare un pre-triage telefonico.