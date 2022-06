"Raccolta anomala e non pubblicizzata, l'amministrazione chiarisca"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo nota a firma di Giuseppe Zippo, presidente provinciale Adoc.

Da qualche giorno i residenti nei popolosi quartieri Cappuccini e Commenda si sono ritrovati con le vie e gli accessi alle proprie

abitazioni letteralmente tappezzati di volantini inerenti l'avvio di una raccolta multimateriale. L'iniziativa che verrà attuata in orari e giornate prestabilite a seconda della zona interessata lascia spazio a non poche preoccupazioni circa la mancata comunicazione ai cittadini da parte dell’amministrazione comunale esponendo gli stessi a potenziali situazioni di pericolo e violazione dei regolamenti comunali circa il conferimento dei rifiuti ma non solo.

Desta, inoltre, non poche perplessità il fatto che il tipo di raccolta pubblicizzata in maniera alquanto discutibile si sovrapponga ad

altre iniziative analoghe anche di carattere sociale. Per le motivazioni sopra espresse, chiediamo all’amministrazione comunale di Brindisi di fare chiarezza sulla vicenda al fine di legittimare o meno il tipo di raccolta e conseguentemente per rassicurare i cittadini.



Giuseppe Zippo, presidente provinciale Adoc