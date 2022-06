Donazione di sangue, due appuntamento con l'Avis comunale di Brindisi

BRINDISI - Doppio appuntamento con la donazione del sangue organizzata dall'Avis comunale di Brindisi, soprattutto in vista della stagione estiva: venerdì 24 giugno, dalle ore 17:30 alle ore 21:30 (ultimo emocromo), presso la parrocchia del “Sacro Cuore” (Salesiani) e sabato 25 giugno, dalle ore 17:30 alle ore 21:30 (ultimo emocromo), presso il lungomare “Regina Margherita”, in occasione della IX edizione dell’Adriatic Cup.



Per donare occorre essere in buona salute: non avere avuto febbre e non essere stati a contatto, negli ultimi 14 giorni, con persone che abbiano eseguito il tampone per la positività al Covid-19 e che siano risultate positive o siano in dubbio. Occorre pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E' necessario avere uno stile di vita corretto.



Prima di donare si raccomanda un pranzo leggero (un primo, ad esempio pasta al sugo di pomodoro; un secondo come carne o pesce arrosto; un frutto, acqua e caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture e alcolici. Informazioni: Avis Comunale di Brindisi, telefono: 3755282712 - 0831523232. Mail: brindisi.comunale@avis.it. Messaggio privato alla pagina Facebook: Avis Comunale di Brindisi Odv. Instagram: aviscomunalebrindisi