Identità alias per le persone trans: "Proposta non presa in considerazione"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo nota a firma della Collettiva Transfemminista Queer Brindisi - Circolo Arci Community Hub Brindisi.

Con nostro rammarico abbiamo potuto constatare che nell’ordine del giorno dell’ultima seduta del consiglio comunale di Brindisi non è stata presa in considerazione la proposta che come Collettiva transfemminista queer di Brindisi e circolo Arci Community Hub, abbiamo presentato e protocollato in tempo utile nelle scorse settimane: la proposta riguardava l’istituzione dei registri di autodeterminazione di genere (identità alias). L’avvio dei registri per l’identità alias, per quanto rappresenti solo un primo passo verso l’abbattimento della transfobia nelle istituzioni, costituisce un fondamentale strumento di autodeterminazione per le soggettività trans e non-binarie: identità che subiscono quotidianamente forme di marginalizzazione, discriminazione e invisibilizzazione.

Alla luce di tragedie recenti, come la morte della professoressa Bianco (donna transgender) a seguito della transfobia di cui è stata vittima, risulta quanto mai urgente far fronte alle forme sistemiche discriminazione che la comunità trans e non binaria vive, e che spesso ricevono legittimazione e supporto dalle stesse istituzioni, che falliscono nel proteggere e supportare i cittadini e le cittadine.

Community Hub e la Collettiva Trasfemminista Queer di Brindisi continuano ad auspicare che il protocollo depositato, contenente anche l'adesione alla rete RE.A.DY. ( rete nazionale degli enti locali contro omofobia) venga finalmente inserito tra le priorità dell’amministrazione comunale, e in particolare della commissione pari opportunità, in accordo con l’attenzione per le istanze della comunità Lgbtq+ che hanno finora dichiarato.

La Collettiva Transfemminista Queer Brindisi - Circolo Arci Community Hub Brindisi