Il reparto di pediatria è più colorato grazie alla cena di Fratelli d'Italia

BRINDISI - Dopo la cena natalizia a sostegno del reparto pediatrico dell'ospedale "Perrino" di Brindisi, organizzata dalla segreteria cittadina di Fratelli d'Italia Brindisi, tenutasi nel dicembre scorso presso Borgo Ducale, "abbiamo potuto contribuire a rendere più colorate le grigie giornate dei piccoli pazienti ricoverati presso il nosocomio", scrive in una nota Fdi Brindisi. "Sono finalmente - prosegue la nota - terminati i dipinti decorativi di parte del reparto, che a causa della pandemia sono stati eseguiti in diversi steps e, all'uopo, è doveroso un sentito ringraziamento a Diego Quarta, autore dei dipinti, per la sua disponibilità, professionalità e sensibilità".

Fratelli d'Italia Brindisi ringrazia il dottor Michele Saccomanno, il primario del reparto di pediatria Fulvio Moramarco, il referente tecnico della direzione amministrativa del P.o. Perrino Raffaele Buongiorno e la caposala Annamaria Lacorte, per "aver fattivamente contribuito alla organizzazione e alla riuscita del nostro piccolo, ma sentito, gesto. Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato alla cena, consentendo in tal modo di realizzare un angolo allegro, con la promessa di rendere colorato il reparto tutto di pediatria. E, infine, un sentito ringraziamento per la sensibilità dimostrata a Emanuela Romanin, proprietaria della sala ricevimenti Borgo Ducale, a 'Dolci Creazioni' di Fabio Ravone, ai Sottosopra Live Band, a Davide Capuano, a Narciso di Carmela Leo, al Bar 2001, alla Merceria del Casale di Chiara Larocca, a Droni and more Salento".