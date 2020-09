Rette asilo nido, ecco il modulo per il rimborso

BRINDISI - Il Comune informa i genitori degli utenti degli asili nido comunali che, per l’anno educativo 2019-2020, è possibile richiedere il rimborso delle quote versate relative ai mesi di marzo e giugno 2020, compilando il modulo apposito a cui dovranno essere allegati i seguenti documenti: fotocopia del documento d’identità valido del richiedente e copia delle ricevute dei versamenti effettuati da settembre 2019 in poi. Tutta la documentazione dovrà essere consegnata presso gli uffici del settore servizi sociali, presso lo sportello sociale (in via Grazia Balsamo, 4) oppure inviandola all’indirizzo pec: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

SCARICA IL MODULO