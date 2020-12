“Riaccendi il quartiere”, pronto il presepe realizzato con materiali di riciclo

BRINDISI - Si svolgerà venerdì 4 dicembre, con inizio alle ore 17, al rione Casale di Brindisi, presso l’aiuola centrale di viale Duca degli Abruzzi, l’installazione del presepe realizzato con i prodotti creati nel corso del progetto “Riaccendi il quartiere - riuso, riciclo, restituisco” ideato e promosso dall’istitituto comprensivo Casale insieme all’associazione di volontariato Mamadù. “Il nostro istituto non poteva non raccogliere un monito di questo tenore - afferma il dirigente Fausto Luigi Melissano - tanto più che esso riveste un senso particolare, in quanto attraversa una delle mission più’ dense di significato per la nostra comunità’ educante. Il progetto di riciclo non può’, infatti, non aver un alto valore formativo e, più in senso lato, culturale”.

Una iniziativa “sposata” con convinzione fin dall’inizio, in quanto ha creato in maniera spontanea una saldatura dialettica con il territorio, determinando un coinvolgimento virtuoso da parte delle associazioni locali, ma anche delle stesse famiglie. Con soddisfazione, anche in questo periodo di emergenza, sono state fatte emergere il coraggio e la resilienza e così, in una serie di incontri (per lo più online) si è potuto constatare una grande partecipazione emotiva che ha offerto la cifra di una grande voglia di cooperazione in tutti gli attori. La realizzazione di una serie di addobbi, di decorazioni, il ricreare e il ridisegnare aiuole ed angoli dimenticati del rione Casale di Brindisi ha marcato la rivisitazione di un Natale ecosostenibile, ma nello stesso tempo ha dato l’opportunità di rendere vivi molti dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di Agenda 2030 e non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sui versanti economico e sociale.

“Sicuramente dico grazie all’Amministrazione comunale - conclude Melissano - che ci ha incoraggiato, ma un affettuoso ringraziamento mi sento ancor più di porgerlo agli animatori dell’ associazione culturale di volontariato Mamadu’: “Riaccendi il tuo quartiere - riuso, riciclo, restituisco”, è stato fortemente voluto da loro con la precipua finalità di migliorare la vita delle persone e dell’ambiente ed inserito in Fast Academy, progetto selezionato con i bambini nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa.Un sentito grazie, inoltre, al Csv Brindisi Lecce-Volontariato nel Salento. Un grazie a tutti gli studenti che si sono attivati, ai docenti dell'istituto comprensivo Casale che hanno collaborato, in primis alla referente professore Russo e un grazie alle famiglie che ci hanno creduto e supportato".