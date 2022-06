Spazio pubblico per bambini e famiglie, nuova vita per l'ex caserma Ederle

BRINDISI - Venerdì 3 giugno alle ore 18 sarà riaperta l’ex Caserma Ederle. L’amministrazione comunale ha destinato l’area a parco pubblico. Il quartiere Centro potrà dunque avere uno spazio di verde pubblico con strutture e arredi dedicati anche ai bambini e alle

famiglie.

Sono stati effettuati lavori, per un totale di 150mila euro, di messa in sicurezza, bonifica, pulizia, diserbo, trattamento sulle facciate, chiusura con pannelli lignei delle strutture esistenti per tutti i varchi, recupero di una struttura con la creazione di una zona d’ombra. Sono stati collocati cestini, panchine e arredi da pic-nic. Infine sono stati adeguati gli impianti elettrico e idrico ed è stata sistemata una pavimentazione drenante.