Riaprono i parchi del quartiere Commenda e del Casale

BRINDISI - Da domani mercoledì 10 marzo, a conclusione dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza, riapriranno i parchi dei quartieri Commenda (via Pisacane angolo via Fratelli Bandiera) e Casale. L’orario di apertura sarà, almeno temporaneamente in relazione alle normative anti Covid, dalle 7.30 alle 18. In entrambi i parchi sono state eliminate le criticità relative a giostrine e giochi

danneggiati, è stato sistemato il verde e riattivata l’illuminazione nei bagni. Per il parco del Casale, in attesa dei lavori già finanziati per il pattinodromo, resterà interdetta l’area della pista.