Riforma dello sport e infrastrutture sportive: il focus organizzato dalla Cgil

BRINDISI La Cgil Brindisi organizza, per domani (venerdì 28 aprile) a partire dalle ore 18, a Brindisi, presso il centro sportivo Cedas Avio (via G. Pellizza da Volpedo, 4), un appuntamento dedicato ad associazioni sportive, atleti e palestre. Argomento del dibattito: la riforma dello sport, che entrerà in vigore dal 1 luglio 2023. Verrà illustrata la riforma e si parlerà dello sport come inclusione sociale. Un'attenzione particolare verrà posta sugli investimenti dedicati alle infrastrutture della provincia.

Sono previsti gli interventi di Lucia Anile (Nidil-Cgil nazionale); Fabio Scurpa (coordinatore nazionale Sic Cgil); Maria Giorgia Vulcano (coordinatrice regionale Nidil-Cgil Puglia); Nicola Di Ceglie (segretario generale Slc Cgil Puglia); Toni Matarrelli (presidente della Provincia di Brindisi); Emiliano Mignona (segretario generale Slc Cgil Brindisi); Cosimo Ariano (segretario provinciale Slc Cgil Brindisi); Mino Bagnulo (dirigente Cgil Brindisi - esperto di sport). Modera Chiara Cleopazzo (segretaria generale Nidil Cgil Brindisi). Conclude Antonio Macchia (segretario generale Cgil Brindisi).