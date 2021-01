Rinnovo contratti Oss, Pasqualone: "Non ci sono le condizioni"

BRINDISI - "Condividiamo la preoccupazione dei lavoratori ma al momento non ci sono le condizioni giuridiche né quelle economiche per un rinnovo automatico dei contratti a tempo determinato." E' quanto dichiarato dal direttore generale Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone, dopo la manifestazione che si è svolta ieri mattina, lunedì 25 gennaio, davanti alla direzione generale, alla quale hanno preso parte operatori socio-sanitari e la Cgil funzione pubblica.

"La Asl - continua Pasqualone - ha richiesto con urgenza l'accesso alla graduatoria del concorso unico regionale espletato dagli ospedali riuniti di Foggia dove c'è ancora l'aspettativa di numerosi vincitori in attesa di assunzione. Abbiamo spiegato ai manifestanti che non è possibile per ragioni di sicurezza organizzare un presidio permanente all'interno dell'area aziendale, ma che le porte della direzione generale sono sempre aperte ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali."

Il malcontento del sindacato, infatti, è dovuto al fatto che la direzione dell'Asl ha negato l'accesso nel perimetro della sede di via Napoli, dove i manifestanti intendevano allestire un presidio permanente e Pancrazio Tedesco, segretario generale Cgil funzione pubblica, ha sottolineato, proprio l'atteggiamento ostile assunto dai vertici aziendali: "La nostra era una manifestazione che godeva di tutte le autorizzazioni necessarie e anche di qualcuna in più - scrive Tedesco - pretendiamo di poter affermare di aver già organizzato in passato qualche iniziativa simile e presumiamo di sapere come si fa, sia dal punto di vista delle regole e del loro rispetto sia da quello politico, per una maggiore efficacia dell'azione messa in campo in relazione al messaggio che si vuol veicolare, senza mai oltrepassare i confini della civilità, della legalità e del rispetto degli interlocutori e delle controparti."