Il rione Sciabiche si aggiudica la 27esima edizione del "Palio dell'Arca"

BRINDISI - Si è svolta oggi pomeriggio (domenica 4 settembre 2022), nell'ambito del programma della Festa Patronale, la XXVII edizione del Palio dell'Arca, la storica gara a remi sugli schifarieddi in cui si sono sfidate le squadre del rione Sciabiche e del Villaggio Pescatori. Il palio è ispirato alla leggenda del recupero dell’urna contenente le reliquie di San Teodoro d’Amasea da parte dei pescatori, ed è organizzato dal Circolo Remiero Brindisi e dall'associazione Vogatori Remuri Brindisi.

La spettacolare gara è partita dalla sommità della scalinata Virgilio, dove i membri dei due equipaggi, sei atleti per ogni squadra, sono partiti di corsa per raggiungere le imbarcazioni nel porto e sfidarsi nel campo di gara, con sei giri di boa in cui si sono avvicendati i vogatori di entrambe le squadre. Ha vinto l'imbarcazione delle Sciabiche col miglior tempo di 18 minuti e 42 secondi. A premiare i vincitori l'assessore al Turismo Emma Taveri.