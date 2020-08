Ryanair annuncia il nuovo volo estivo Brindisi-Vienna

BRINDISI - Ryanair ha celebrato oggi, venerdì 7 agosto, il decollo del suo primo volo da Brindisi a Vienna, che segna l’inizio di un nuovo collegamento trisettimanale, nell’ambito dell’operativo in programma per l’estate 2020 di Ryanair su Brindisi. I passeggeri in partenza dall’Italia possono ora prenotare una vacanza estiva a Vienna, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l'equipaggio. Per festeggiare, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da soli € 19,99, per viaggi fino alla fine di ottobre 2020, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 9 agosto, solo sul sito www.ryanair.com.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Il nuovo collegamento fra Brindisi e Vienna, rappresenta una grande occasione di crescita, non solo per l’aeroporto del Salento, ma anche per il turismo pugliese e per lo sviluppo del territorio - ha dichiarato Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia - "la scelta di Ryanair di puntare su Brindisi, dopo l’annuncio dell’estensione alla stagione invernale della stessa rotta da Bari, conferma gli aeroporti pugliesi come poli importanti per la compagnia, sia per il rilancio delle operazioni che per il rapido recupero della connettività aerea dopo i mesi di sospensione a causa dell’emergenza Covid-19. Questo nuovo collegamento rafforza ancor più il lavoro della società, messo in campo per favorire la ripresa in sicurezza delle operazioni e teso anche allo sviluppo del network internazionale. Sono convinto che questo nuovo volo, rappresenti un ulteriore passo verso il recupero della crisi che ha investito il mondo aeroportuale”.