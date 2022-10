Sanitaservice, problemi di personale: i sindacati si mobilitano

BRINDISI - Sanitaservice, i sindacati proclamano l'assemblea generale di tutti i dipendenti in servizio e parallelamente mantengono il presidio permanente dei precari che non si sono visti rinnovare il contratto. E' proclamata infatti per la giornata di domani, giovedì 6 ottobre, presso la sede Asl Brindisi di via Napoli dalle ore 08.00 l'assemblea generale di tutti i dipendenti Sanitaservice Asl Brindisi con i seguenti ordini del giorno: gravissime criticità di carenza di personale, orari di lavoro difformi e carichi di lavoro insostenibili, utilizzo reiterato di straordinario e nessuna sostituzione per pensionamento, malattia lunga, infortunio, aspettativa, maternità, ecc. "Per queste e tali ragioni i lavoratori in servizio si associano palesemente ai precari per risolvere le vertenze rappresentante da Fp Cgil, Cisl Fp Uil Fpl e Fials" si legge in un comunicato.