Sanitaservice: lo sciopero Cobas slitta al 2 settembre

BRINDISI - Si terrà il 2 settembre, anzichè il 27 agosto, lo sciopero del personale dipendente della Sanitaservice srl organizzato dal sindacato Cobas a Bari alle ore 9,00 sul lungomare Nazario Sauro davanti la presidenza della Regione Puglia. Il motivo dello spostamento sarebbe legato ad una nota inviata ieri, lunedì 24 agosto, con la quale l'amministratore unico della società, rispondendo al sindacato, ha comunicato di volersi avvalere della clausola di cui all'articolo 5 del Ccnl applicato in azienda, attuativa della legge n. 146/1995, in base alla quale gli scioperi non possono essere effettuati nel mese di agosto.

"E' evidente che l'intempestività della predetta nota è contraria ai principi di correttezza e buona fede che devono essere osservati nei rapporti tra azienda e organizzazioni sindacali - afferma il segretario territoriale Cobas, Roberto Aprile. Questa organizzazione sindacale non può non rilevare l'uso strumentale da parte dell'azienda di una clausola contrattuale tesa a salvaguardare i servizi pubblici essenziali che in questo caso non erano stati messi in pericolo. La cosa incredibile è stata che siamo stati proprio noi ieri mattina ( 24 agosto) a recarci agli uffici di Sanitaservice per chiedere alcune informazioni, dovute per legge, sullo svolgimento dello sciopero relativo alla definizione dei servizi essenziali".

Secondo Aprile, le mail-pec del 12 e del 13 agosto rivolte, come prevede la legge, a Sanitaservice e alla Prefettura di Brindisi in cui si dichiarava uno sciopero per il 27 agosto, non sarebbero state lette e prese in considerazione da nessun dirigente e quindi, "a tre giorni dalla data programmata, ci viene risposto che il contratto nazionale di lavoro della sanità privata firmato da Cgil, Cisl e Uil, prevede che gli scioperi non possono essere effettuati nel mese di agosto".