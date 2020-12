"Eroi al bisogno", precari Asl contro la mancata proroga dei contratti

BRINDISI - Niente proroga per il personale precario dell'Asl. La Funzione pubblica Cgil di Brindisi proclama lo stato di agitazione del personale precario della Asl Brindisi e indice una manifestazione denominata "Eroi al bisogno". La manifestazione si terrà in via Napoli nei pressi della sede della Asl di Brindisi lunedì 21 dicembre dalle 10.30 alle 13.

L'iniziativa, fanno sapere dalla Fp Cgil, ha tre motivazioni: "Il mancato avvio delle procedure di ricognizione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 e 2, del decreto legislativo numero 75/2017, così come modificato dall'articolo 4 bis della legge 17 Luglio 2020 numero 77, personale che maturerà i requisiti della stabilizzazione al 31 dicembre 2020; mancate disposizione di proroga a tutto il personale precario con prossima scadenza di contratto a tempo determinato fino a 36 mesi; sottoscrizione di nuovi contratto di lavoro a tempo determinato con una durata di mesi 36, come più volte sollecitato dalla Fp Cgil di Brindisi, in periodo di emergenza covid-19. Le aspettative del personale medico e di comparto, sono almeno quelle di avere la garanzia di un contratto di lavoro che rispetti le norme nazionali e gli accordi aziendali, mentre assistiamo a decisioni discordanti e a ritardi inaccettabili, per tali ragioni invitiamo tutti i lavoratori della Asl Brindisi a una protesta che consenta di far sentire la propria voce".