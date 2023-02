A scuola di legalità con il procuratore De Donno e il referente di Libera

BRINDISI - Una mattinata intensa e ricca di insegnamenti quella vissuta dagli studenti delle seconde classi dell'istituto tecnico a indirizzo nautico, aeronautico e aziendale "Carnaro Marconi Flacco Belluzzi" di Brindisi. L'incontro, tenutosi il giorno 8 febbraio presso la biblioteca dell’istituto, è stato fortemente voluto dal dirigente scolastico Raffaele Lattante per dare maggiore spessore al percorso previsto per la disciplina di educazione civica. Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, Antonio De Donno, che unisce a una lunga carriera di magistrato e giurista, un instancabile impegno nella diffusione della cultura della legalità tra i giovani, ha raccontato la propria esperienza come magistrato nella Dda di Lecce e nell'azione di contrasto al contrabbando di sigarette e si è fermato a rispondere alle molte curiosità degli studenti. Assieme a De Donno, Valerio D'Amici, referente del presidio Libera di Brindisi "Sottile e De Falco".

Si è trattato di un terzo appuntamento inserito nel precorso di legalità strutturato dall'istituto in collaborazione con l'associazione Libera, volto a favorire quella crescita civica e morale che costituisce un compito importante dell'istituzione scolastica. Nel corso dei mesi, gli studenti hanno prima incontrato Valerio D'Amici e hanno partecipato, portando le proprie riflessioni, alla ricorrenza promossa in ricordo di don Ciccio Guadalupi il giorno 30 novembre davanti alla parrocchia del Casale.

In un secondo appuntamento hanno visto e commentato sempre con Valerio D'Amici il documentario della regista brindisina Valentina Pedicini, My Marlboro City, in un incontro arricchito anche dalla presenza di Salvatore Barbarossa, che alla realizzazione di quel documentario aveva collaborato. Approfondendo la storia del territorio e della lotta al contrabbandoculminata nella "Operazione Primavera", gli studenti si avviano a partecipare con consapevolezza alla giornata dedicata al ricordo dei due finanzieri Antonio Sottile e Alberto De Falco, il 23 febbraio. I docenti e il dirigente scolastico, convinti che la crescita civile degli studenti passi anche attraverso la sinergia tra scuola e territorio, hanno espresso soddisfazione e un caloroso ringraziamento al procuratore e all'associazione Libera per l'impegno speso in quest'attività fortemente educativa.