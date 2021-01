Ipotesi test anti Covid alla popolazione scolastica degli istituti superiori

BRINDISI - Si è svolto questa mattina, giovedì 21 gennaio, un incontro tra la provincia di Brindisi e i dirigenti scolastici degli istituti superiori. Oggetto della riunione l'ipotesi avanzata dall'amministrazione provinciale di avviare una campagna di screening anticovid su tutta la popolazione studentesca, sul personale scolastico e sul corpo docente mediante test antigenico rapido.

"La riunione è stata proficua - ha dichiarato la consigliera provinciale delegata Valentina Fanigliulo – perché ha riscosso il consenso dei dirigenti di tutte le scuole interessate che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. E' chiaro che l’efficacia della campagna è legata alla possibilità di intervento della Asl nella fornitura degli appositi kit, ma ci incoraggia molto la piena disponibilità a collaborare già manifestata dalle autorità sanitarie, almeno in questa fase. Il confronto proseguirà ora con i sindaci dei vari Comuni per verificare la presenza di personale sanitario volontario in loco da mettere a disposizione nei giorni in cui si attiverà la campagna”.