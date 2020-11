Servizi ai cittadini, attivo il Cruscotto del contribuente

BRINDISI - Da domani, venerdì 27 novembre 2020, sarà attivo, nel portale dei servizi digitali nella sezione servizi tributari, il “Cruscotto del contribuente”. Il portale, realizzato nella massima semplificazione e trasparenza, si presenta come un vero e proprio ufficio virtuale per il cittadino contribuente. In particolare, si tratta di un servizio grazie al quale ogni utente può trovare tutte le informazioni della propria posizione contabile nei confronti dell’ente. Attraverso il Cruscotto del contribuente è possibile accedere a: calcolatrice Imu, estratto conto e posizione tributaria. L’accesso alla calcolatrice Imu si effettua senza alcuna autenticazione e si può procedere al calcolo e alla stampa del modello F24 aggiungendo manualmente gli immobili su cui calcolare il tributo.

L’accesso a estratto conto o posizione tributaria è consentito mediante ​il sistema pubblico di identità digitale (Spid) o mediante la carta nazionale dei servizi (Cns). In queste sezioni è possibile consultare la propria posizione Imu, Tasi e Tari sia dal punto di vista dei debiti pubblicati e sia dal punto di vista degli immobili dichiarati. Dalla sessione estratto conto inoltre è possibile effettuare i pagamenti dei debiti residui attraverso il nuovo canale dei pagamenti Pago Pa. Dalla sessione sosizione tributaria è anche possibile presentare nuove dichiarazioni Imu, richieste di agevolazioni Imu, dichiarazioni Tari e agevolazioni/riduzioni Tari. Le agevolazioni Imu e Tari possono essere richieste solo su immobili già censiti. Il portale sarà sempre attivo, quindi si potranno consultare i propri dati comodamente da casa senza doversi recare presso la sede comunale. Per inviare suggerimenti o segnalare qualsiasi tipo di malfunzionamento è possibile inviare una mail all’indirizzo ufficiotributi@comune.brindisi.it