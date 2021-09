"Match It Now", la settimana dedicata alla donazione delle cellule staminali

BRINDISI - Si terrà dal 18 al 25 settembre, la settimana dedicata alla donazione di cellule staminali "Match It Now" e L'Adoces Puglia (Associazione Donatori Cellule Staminali e Cordone Ombelicale) ha organizzato due importanti eventi di sensibilizzazione e informazione.

"Questo sarà l’inizio di un bellissimo percorso di donazione e di vita - spiega la presidente regionale Simona Sgura - che inizia da Brindisi ma avrà un coinvolgimento capillare su tutto il nostro territorio con i tanti progetti che si stanno realizzando, sia per la donazione di cellule staminali che per la donazione di sangue cordonale- L’unico e grande scopo dell’ Adoces è dare a tutti i pazienti in attesa di trapianto una possibilità di guarigione e questo sarà possibile solo attraverso un’iscrizione al registro italiano donatori di midollo osseo (Ibmdr) che comporterà un semplice prelievo di sangue. La donazione vera e propria verrà eseguita solo nel momento in cui la compatibilità tra il donatore e il ricevente sarà del cento per cento".

Sabato 18 settembre, alle 16:30, presso la Cattedrale di Brindisi, si svolgerà un dove saranno presenti Domenico Pastore, direttore dell'unità operativa di Ematologia del Perrino di Brindisi, Maria Antonietta Miccoli, direttore Ff Simt del Perrino, Angelo Michele Carella, direttore della Terapia Intensiva Ematologica e Terapie Cellullari “Casa Sollievo Della Sofferenza” (Foggia), Michele Santodirocco, dirigente Medico Dh Thalassemia Irccs “Casa Sollievo Della Sofferenza". Porteranno i saluti l'Arcivescovo di Brindisi, Domenico Caliandro, don Mimmo Roma, parroco della Basilica Cattedrale e il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi. Modera i lavori del convegno la giornalista Maria Di Filippo.

Importante sarà anche la presenza del vice presidente Adoces Federazione Italiana Carlo Fusco, che illustrerà come l’associazione opera a livello nazionale. Durante l’incontro si parlerà anche dell’importanza della donazione del cordone ombelicale, un gesto davvero importante dopo il parto che darà speranza ad un bambino affetto da gravi malattie ematologiche.

"Match It Now" continuerà il 22 settembre con un open day di tipizzazioni presso il centro Trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi dalle ore 8 alle ore 18. In questa giornata tutti i giovani dai 18 ai 36 anni potranno iscriversi nel registro e diventare dei potenziali donatori di vita. Perché donare è una scelta naturale.