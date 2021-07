Sicurezza e contrasto al lavoro irregolare, vertice in prefettura

L’incontro è stata occasione di confronto per definire a breve un protocollo con forze dell'ordine, sindacati, associazioni di categorie

BRINDISI - Nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 luglio 2021, il prefetto, Carolina Bellantoni, ha presieduto una riunione, con modalità da remoto, della conferenza provinciale permanente – sezione II “Sviluppo Economico ed Attività Produttive” per fare un focus sul tema della legalità, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Hanno preso parte all’incontro oltre ai vertici delle forze dell’ordine, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, i rappresentanti dello Spesal, dell’ ispettorato territoriale del lavoro, dell’Inps, di Confindustria, il presidente della Camera di Commercio, i segretari generali Cisl, Cgil, Uil, nonchè i presidente delle associazioni di categoria dei settori economico-produttivi Ance, Confeserecenti, Confcommercio, Confartigianato e Casartigiani.

Nel corso della riunione è stata condivisa l’esigenza di avviare una rete interistituzionale, anche in considerazione del riavvio a pieno ritmo delle attività economiche a seguito del progressivo superamento dell'emergenza Covid-19, avendo quale obiettivo comune quello della legalità, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. E’ stata espressa dai partecipanti piena condivisione su un protocollo d’intesa, il cui testo predisposto dalla prefettura è stato oggetto già di un primo confronto, al fine di individuare misure volte a garantire sempre più elevati standard di sicurezza ed a contrastare tutte le forme di lavoro irregolare riservando particolare attenzione al tema dell’informazione e della formazione continua e congiunta tra le parti nei luoghi di lavoro.

Tanto al fine di consolidare la cultura della sicurezza all'interno delle realtà produttive ed assicurare dignità ai lavoratori, favorendo uno scambio informativo, in un’ottica di prevenzione, promuovendo iniziative in chiave congiunta e coordinata, tese ad implementare l’efficacia e l’efficienza delle azioni di prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro ed accrescendo la cultura della sicurezza anche con il coinvolgimento del mondo scolastico. L’incontro è stata occasione di ampio confronto per gli utili spunti propositivi delineati, che saranno oggetto di recepimento nel protocollo definitivo, che verrà sottoscritto a breve.