Maggiore giustizia sociale e sicurezza sul lavoro: sit in della Comunità africana

BRINDISI - La Comunità Africana scende in piazza Sabato 22 gennaio con le associazioni, le organizzazioni, le volontarie e i volontari, le militanti e i militanti, tutte e tutti insieme per rilanciare, nuovamente e con la forza che il caso richiede, un appello accorato alle istituzioni, alla società civile, ma anche, in particolar modo, ai sindacati, chiedendo interventi e soluzioni concrete adatte al superamento dello stato di emarginazione, da cui a queste vite non viene data la possibilità di riscattarsi. La manifestazione si terrà dalle 15:30 alle 19, nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Brindisi.

Chiedono maggiore rispetto, maggiore sicurezza sul lavoro e condizioni di vita dignitose per tutte le persone, senza distinzioni e discriminazioni, soprattutto, dopo la morte di due braccianti agricoli e il suicidio di un cittadino marocchino nel carcere di Brindisi. Nella giornata di sabato 8 gennaio 2022 son stati trovati senza vita un bracciante di nazionalità ghanese, deceduto nel sonno e l’altro, originario della Guinea, deceduto a seguito di un malore avvertito mentre lavorava nei campi. Entrambi uccisi da un malore. A distanza di soli tre giorni si è appreso del suicidio nel carcere di Brindisi di un cittadino marocchino, arrestato il giorno prima.

"Il nostro pensiero - si legge in una nota della Comunità - non può che essere rivolto alla figlia quattordicenne dell’uomo ghanese e alla moglie e ai cinque figli, di varie età, di Saidou Toure. La sua morte in particolare riporta alla mente la vicenda di Camara Fantamadi. Entrambi partiti una mattina in bicicletta, l’uno sotto il sole cocente e l’altro sotto la pioggia battente, entrambi colti da un malore mentre lavoravano in campagna e morti di lì a poco per cause mai accertate. Perché, a fronte di un malore, nessuno ha chiamato il 118? Perché si lavorava in campagna con condizioni metereologiche così avverse? Si può morire in carcere a poco più di 20 anni? Situazioni inaccettabili, rese ancora più dolorose dal non poter conoscere le ragioni delle morti, in assenza di indagini più approfondite. Chi è responsabile per tutte le persone che muoiono in condizioni così disperate e inumane, nei campi senza contratto di lavoro o in casolari di fortuna perché, pur avendo un regolare contratto di lavoro, viene loro negata la possibilità di affittare un’abitazione dignitosa? Quanto valgono queste vite?", cocnlude la nota.



...