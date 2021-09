Appello per ritrovare Nino, il gatto della colonia di vico Sacramento

BRINDISI - Non si vede da tre giorni Nino, il gatto della colonia felina di vico Sacramento a Brindisi. Nato e cresciuto all’interno del "garage adriatica", Nino, due anni, castrato, è molto affettuoso ma necessita di una specifica terapia medica a causa della sua positività al fip (peritonite infettiva felina) altrimenti potrebbe morire. Segni particolari: manto tigrato e coda con parte finale con un anello bianco.

La volontaria che si occupa della colonia lancia un appello a controllare nella zona in tutte le cantine, garage e sottoscala. Nino non può vivere con altri gatti per via della sua patologia, pertanto chiunque dovesse vederlo o lo avesse preso, involontariamente, o spostato deve contattare subito il 3491505907 o può portarlo direttamente nel "garage adriatica".