Uno spazio sociale sostenibile al quartiere Sant’Elia, finanziato il progetto

BRINDISI - Il parco Buscicchio, cuore del quartiere Sant’Elia, diventerà uno spazio sociale sostenibile. L’istituto comprensivo Sant’Elia Commenda di Brindisi ha presentato all’Usr Puglia il progetto, che è risultato primo in graduatoria ed è stato finanziato con 40mila euro. Un sostegno finanziario riservato ai patti di comunità, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di stipulare accordi di collaborazione con gli enti locali e con le associazioni culturali, sportive e del terzo settore per l’ampliamento della permanenza a scuola degli allievi, alternando l’attività didattica ad attività di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo.

Un importante successo per il comprensivo Sant’Elia-Commenda guidato da Lucia Portolano e per la cooperativa di comunità “Legami di Comunità - Brindisi” rappresentata da Michele Pignatelli che, perseguendo l’obiettivo di mettere al centro del territorio la scuola, stanno offrendo ai ragazzi dei quartieri Sant’Elia e Commenda nuove opportunità di crescita fisica, culturale, intellettiva. L’idea è quella di far diventare il parco Buscicchio la sede delle attività educative, scolastiche, sportive e ricreative del quartiere. I servizi offerti vanno dall’accompagnamento allo studio all’educativa di strada, a percorsi laboratoriali di tipo artistico e culturali (musica, teatro, danza, video, fotografia) ad attività ludico ricreative, all’educazione all’uso consapevole dei new media e ad azioni di sostegno alla genitorialità.