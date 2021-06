Brindisi, spiagge libere abbandonate: giornata al mare nel degrado

Come mostrano le foto inviate da un lettore la spiaggia libera ex Lido Poste è piena di rifiuti

BRINDISI - "Spiaggia ex Lido Poste nel degrado totale e sporchissima, spiaggianti costretti a stendersi accanto alle varie immondizie sparse sulla sabbia. Totale mancanza di pattumiera.....il Comune?" Commenta così un lettore che nel tardo pomeriggio di oggi ha inviato foto che mostrano un tratto di spiaggia libera di Brindisi, quella di ex Lido Poste, nel totale dedrado. Piena di rifiuti portati dal mare ma anche di sporcizia lasciata da chi frequenta la spiaggia. Senza cassonetti per i rifiuti e senza interventi da parte del Comune. Un tratto di arenile spesso al centro di polemiche e lamentele. Non è la prima volta, infatti, che i cittadini segnalano lo stato di abbandono in cui versa.