Brindisi, sport e mobilità sostenibile: una conferma e una novità

BRINDISI - "Una attesa conferma e una grande novità nel segno della passione per lo sport brindisino e la mobilità sostenibile. Grazie all'accordo Comune di Brindisi-Stp da domenica 9 ottobre torna il servizio di navetta gratuito per raggiungere il PalaPentassuglia in occasione delle partite di campionato della Happy Casa Brindisi". Lo annuncia su Facebook l'assessore allo Sport del Comune di Brindisi, Oreste Pinto. Il quale prosegue: "Ma non finisce qui. Sempre da domenica prossima, i tifosi del Brindisi Football Club potranno usufruire gratuitamente del servizio motobarca che collega il lungomare Regina Margherita al quartiere Casale. Sarà sufficiente recarsi al molo imbarco in orari compatibili con la partite casalinghe dei biancazzurri e mostrare il titolo di ingresso allo stadio".