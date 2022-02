Nasce lo sportello autismo "Blue Heart", un supporto al territorio

BRINDISI - Verrà sottoscritto domani, mercoledì 16 febbraio, alle ore 11 presso l’Ipsss "Morvillo Falcone" di Brindisi, il protocollo d’intesa tra Provincia di Brindisi, Asl Brindisi, Coop. Socioculturale ed il professionale brindisino che è sede dello sportello autismo “Blue Heart”. Si tratta di unosportello “interistituzionale”, volto ad offrire consulenza a docenti ma anche a caregiver e personale educativo e di assistenza scolastica, con la supervisione di esperti. Numerosi e qualificati gli interventi previsti per mercoledì prossimo, con esperti che dialogheranno dinanzi a docenti, studenti delle quinte classi e associazioni dei genitori.

Gli enti sottoscrittori del nuovo protocollo d’intesa per l’anno scolastico 2021/2022, saranno rappresentati da Fernanda Prete (dirigente servizio 1 Provincia di Brindisi), Alessandro Saponaro (dirigente medico psichiatra Cat–Asl Brindisi), Alessandro Nocco (esperto in management dei servizi e politiche di welfare, referente Puglia per Socioculturale) e dalla dirigente scolastica Irene Esposito. Nell’occasione verrà presentata la stampante 3D che Coop Alleanza 3.0 ha donato allo sportello autismo “Blue Heart” per arricchire i laboratori inclusivi già presenti presso il "Morvillo Falcone".

Nel corso della mattinata interverranno Mariangela Di Gneo (Ministero dell’Istruzione), Valentina Romano (direttrice del dipartimento Welfare - Regione Puglia), Claudia Munaro (referente della rete Sai - Sportelli Autismo Italia), Aldo Pulli (presidente di Area Vasta Lecce-Brindisi “Coop Alleanza 3.0”), Teresa Nicoletti (responsabile sociale di territorio “Coop Alleanza 3.0”), Enrico Maria Fantaguzzi (founder Linkaut Srl) con l’ospite Piero Shehu Kuqo, Carmen De Paolis, Angelo Susco, Francesca Longo e Fabrizio Sammarco.