Stp: abbonamento durante il lockdown, definita la procedura per il rimborso

BRINDISI - Stp comunica che, in applicazione dell’art. 215 del decreto legge numero 34/2020 e s.m.i., è possibile presentare l’istanza di ristoro parziale relativa agli abbonamenti non utilizzati a causa della emergenza sanitaria nel periodo di lockdown. Per conoscere le condizioni soggettive ed oggettive occorrenti per il riconoscimento del ristoro, le relative modalità e la procedura da seguire, è possibile consultare l’apposito comunicato pubblicato nelle news del sito aziendale www.stpbrindisi.it.

Al fine di facilitare la presentazione della istanza, è sufficiente compilare il modulo informatico disponibile nella sezione "biglietti e abbonamenti" del sito aziendale www.stpbrindisi.it. Il modello di istanza è anche disponibile presso il punto Stp - Urp in via Cappellini 18 a Brindisi dove il personale è a disposizione per qualsiasi informazione in merito o per supportare la presentazione.