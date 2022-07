"Strada della Torretta: quei lavori che non trovano mai fine"

BRINDISI - L'associazione Periferia chiede, "con forza e determinazione, l'intervento dell'Amministrazione Comunale di Brindisi per far sì che i lavori sulla strada della Torretta possano trovare finalmente una fine". Per l'associazione occorre "garantire, attraverso ogni strumento (giuridico, burocratico, operativo) a disposizione, una tempestiva, corretta, qualitativa, manutenzione delle strade. Dovrebbe essere una 'priorità' di qualsiasi Amministrazione".

L'associazione Periferia rimarca le problematiche "che purtroppo continuano ad attanagliare la città di Brindisi e la comunità a cui, da sempre, la nostra associazione pone la massima attenzione, 'intercettando' le lamentele e le istanze dei cittadini, per poi trasmetterle all'attenzione delle istituzioni, dell'Amministrazione Comunale e degli organi preposti".

Vengono rimarcati la preoccupazione, le segnalazioni e lamentele dei cittadini del quartiere Paradiso (ma non solo), ormai esasperati, sulle condizioni della strada della Torretta (che, tra l'altro, conduce al comando della polizia locale brindisina). I lavori non vedono mai una fine, ci sono tratti di strada sconnessi, tombini rotti, insomma una situazione di estremo pericolo (che mette a serio rischio la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti), viene rimarcato nella nota dell'associazione.

Conclude l'associazione Periferia: "Non si può più aspettare, e, ribadiamo, i ritardi e ogni forma di burocrazia non possono danneggiare la sicurezza, la serenità dei cittadini. Periferia sarà sempre al fianco della comunità e, nel caso specifico, attende immediate risposte e sarà 'vigile' su una situazione 'emblematica', tra l'altro, dello 'stato dell'arte' di alcune strade cittadine".