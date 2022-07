La suggestione: rilanciare l'ex ospedale Di Summa come polo sanitario

BRINDISI - Potenziare i servizi territoriali e la telemedicina; coinvolgere maggiormente le associazioni di volontariato; rilanciare l'ex ospedale Di Summa come polo sanitario. Questi alcuni temi di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi nella sede Asl, in via Napoli, tra il direttore generale Flavio Roseto e le coordinatrici delle sezioni di Brindisi di Cittadinanzattiva, Giuseppina Scarano, e del Tribunale per i diritti del malato, Maria Carrozzo.

Tra gli argomenti al centro dell'incontro anche gli orari di apertura degli uffici che erogano servizi al pubblico, il problema delle liste d’attesa e la corretta comunicazione tra operatori sanitari e pazienti o familiari.

"Bisogna essere molto attenti alle istanze dei cittadini - ha detto Roseto - e questo incontro rafforza la collaborazione con le associazioni e gli organismi di tutela per trovare insieme soluzioni correttive finalizzate a migliorare la qualità dei servizi".