Brindisi Tabernacle organizza il primo campo estivo bilingue: inglese e italiano

BRINDISI - L'associazione di promozione sociale "Brindisi Tabernacle", da anni attiva e presente e impegnata sul territorio brindisino, è lieta di annunciare il primo campo estivo, in partenza dal 15 giugno e riservato a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni.

In linea con le attività dell'aps, impegnata non solo nel sociale ma anche con sportelli di supporto scolastico ed educazione e formazione alla lingua inglese, il campo estivo di Brindisi Tabernacle sarà il primo campo estivo bilingue: inglese/italiano. Tantissime le attività in programma: sport, giochi di squadra, hip hop, laboratori dedicati e tante sorprese da non perdere.

I bambini saranno sempre seguiti e accompagnati da educatori e volontari dell'associazione Brindisi Tabernacle che da anni portano avanti questa attività con dedizione passione e ovviamente, tanta voglia di divertirsi. Per info,donazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3921926501.