Global Care Day, la tartaruga Lello torna in mare dopo le cure

BRINDISI - Questa mattina, i dipendenti del sito di Brindisi di LyondellBasell insieme a parenti e amici e ai volontari del Wwf di Brindisi hanno celebrato insieme la giornata di volontariato, Global Care Day, dedicandosi alla pulizia dell’arenile antistante il Castello Alfonsino.

E’ stata l’occasione per migliorare un’area preziosa per il territorio e, al tempo stesso, sensibilizzare tutti i partecipanti e cittadini sul ruolo che ciascuno ricopre nella salvaguardia dell’ambiente grazie alle guide del Wwf di Brindisi, l’associazione che da sempre è impegnata nella protezione della natura e degli ecosistemi che la compongono. I volontari effettuano una raccolta differenziata di plastica, carta e altri rifiuti presenti nella zona e la società Ecotecnica predispone la raccolta differenziata in una giornata di totale collaborazione tra le parti coinvolte: un vero network a favore dell’ambiente.

“La Giornata di Solidarietà è un importante momento di integrazione con il territorio - ha dichiarato Gianpiero Manca, direttore di stabilimento di Brindisi di LyondellBasell - i nostri dipendenti partecipano sempre con entusiasmo consapevoli che, tutti insieme, unendo le forze e lavorando per uno stesso obiettivo si possono raggiungere traguardi che possono sembrare ambiziosi, come le campagne di sensibilizzazione all’educazione ambientale. Quest’anno ci impegniamo ancora una volta a realizzare un progetto a favore dell’ambiente, non inteso solo come mera pulizia dell’arenile dai rifiuti abbandonati o dispersi nel mare, ma come un’occasione per porre l’attenzione sull’educazione ambientale in senso più ampio: proteggere, difendere e valorizzare il nostro territorio.”

Durante il Global Care Day di LyondellBasell è stata restituita al mare Lello, la tartaruga marina, dopo essere cresciuta a Torre Guaceto. “Come WWF siamo impegnati nel processo di sensibilizzazione e di diffusione della cultura del volontariato per la tutela dell’ecosistema e la necessità sempre più emergente di comunicare il coretto smaltimento dei rifiuti che sempre più spesso ritroviamo nel nostro mare”, ha dichiarato Giuseppe De Vita, presidente del Wwf di Brindisi.