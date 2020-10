Tempo pieno, a novembre parte il servizio di mensa scolastica

BRINDISI - Il servizio di mensa scolastica sarà avviato a partire da lunedì 9 novembre in tutte le scuola comunali di Brindisi. La decisione è stata assunta nel corso di una riunione a cui hanno partecipato tutti i dirigenti scolastici, il sindaco Riccardo Rossi e l’assessore alla Pubblica istruzione Isabella Lettori con il dirigente del settore Nicola Zizzi, che si è svolta questa mattina (martedì 27 ottobre) in modalità di videoconferenza.

In concomitanza con la ripresa del tempo pieno per le scuole, infatti, è previsto anche l’avvio della refezione scolastica. Al fine di rispettare tutte le norme anti contagio da Covid 19, il Comune e la società Serenissima (che gestisce il servizio) hanno stabilito regole e modalità che prevedono pasti consumati in classe e operatori che provvederanno a disinfettare le superfici utilizzate prima e dopo il pasto.