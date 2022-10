PalaMalagoli rimesso a nuovo: terminati i lavori di ammodernamento

BRINDISI - Sono terminati i lavori di ammodernamento, ristrutturazione ed adeguamento normativo del PalaMalagoli. Lo annuncia su Facebook oggi, giovedì 6 ottobre, l'assessore allo Sport di Brindisi, Oreste Pinto: "In particolare, abbiamo rifatto il parquet, sostituito gli infissi e riattato parte della copertura. Il palasport è oggi pronto per ospitare gli allenamenti e le gare della stagione 2022-2023 e sarà utilizzato soprattutto dalle squadre di basket e volley".

"L'intervento rientra nella serie di lavori programmati pressoché per tutti gli impianti sportivi cittadini al fine di aumentare gli spazi per le società sportive e di permettere a tutti di assistere agli incontri della squadra del cuore in tutta sicurezza e maggiore confort", prosegue l'assessore. Sempre Pinto: "In questi anni, grazie al grande impegno dei funzionari del settore Sport e Lavori Pubblici, abbiamo adottato un vero e proprio 'Piano Marshall' per adeguare e recuperare numerosi impianti abbandonati all'incuria del tempo".

Il tutto è stato fatto "nonostante una situazione finanziaria complessa, con il Covid che ha fermato tutto per quasi due anni, e senza pesare sugli sportivi. Anzi, dimezzando i ticket per l'utilizzo di palazzetti, campi e palestre, abbiamo contribuito a rendere meno onerosa la pratica per centinaia di società e migliaia di sportivi che operano con passione e sacrificio - spiega l'assessore Pinto - Certo, siamo consapevoli che c'e tanto da fare e che non tutto è andato per il verso giusto. Anche per questo continuiamo a lavorare, progettare, incontrare professionisti, ascoltare consigli e suggerimenti, con l'obiettivo di fare sempre più e sempre meglio".

Poi, l'assessore Pinto ricorda i lavori presso alcune strutture, anche quelli previsti nei prossimi mesi: Pattinodromo, PalaPentassuglia, stadio Fanuzzi, PalaMelfi, PalaMalagoli, PalaZumbo, Polivalente Tuturano, piscine, pista atletica leggera, ex campo calcetto Masseriola (oggi ridotto a parcheggio domenicale), campi di calcio dei quartieri Bozzano e Tuturano. A questi si aggiungano la futura realizzazione di 5 playground e di uno skatepark